"Азовца" Краснова из зала суда забрала "скорая", заседание перенесли

Соответствующее решение приняла судья Шевченковского райсуда Ирина Макаренко, которая рассматривала отвод следователю судьи, пишет Украинская правда.

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"Рассмотрение дела переносится на завтра. Пожалуйста, окажите помощь. Рассматривать дело, когда человек лежит - я не буду", - заявила Макаренко.

В то же время, согласно сообщению, Оксану Шелест, которую задержали вместе с Красновым, суд отпустил под домашний арест: с 22.00 до 6 утра - до 15 апреля.

Сама же Шелест заявила, что это решение будет оспаривать.

"Конечно, мы будем подавать апелляцию", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Макарова прислушалась к рекомендации врача по госпитализации Краснова