"Азовца" Краснова из зала суда забрала "скорая", заседание перенесли
Главу гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова из зала суда забрала карета "скорой помощи". Суд отложили до утра.
Соответствующее решение приняла судья Шевченковского райсуда Ирина Макаренко, которая рассматривала отвод следователю судьи, пишет Украинская правда.
Читайте такжеВ СБУ объяснили побои "азовца" Краснова "жестким" задержанием в лесу
"Рассмотрение дела переносится на завтра. Пожалуйста, окажите помощь. Рассматривать дело, когда человек лежит - я не буду", - заявила Макаренко.
В то же время, согласно сообщению, Оксану Шелест, которую задержали вместе с Красновым, суд отпустил под домашний арест: с 22.00 до 6 утра - до 15 апреля.
Сама же Шелест заявила, что это решение будет оспаривать.
"Конечно, мы будем подавать апелляцию", - отметила она.
Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева Ирина Макарова прислушалась к рекомендации врача по госпитализации Краснова