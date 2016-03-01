Аваков о решении суда по водителю BMW: "Теперь, по сути, разрешено носиться по городу пьяным на дорогой машине"
Министр внутренних дел Арсен Аваков считает несправедливым решение суда, который отпустил под личные обязательства водителя BMW Ростислава Храпачевского, оказавшего сопротивление полицейским.
Об этом он написал в Facebook.
В частности, как заявил Аваков, "суд должен быть мерилом справедливости, а не кассой, где мажоры смогут платить цену за свои развлечения".
По мнению министра, "решение Голосеевского суда, по сути, говорит: новый вид развлечения - носиться пьяным по городу на дорогой машине, на гигантской скорости, не реагируя на полицию - разрешено! Эти суды нужно закрывать!".
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Как сообщал УНИАН, 1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Храпачевскому, который оказал сопротивление полицейским. Его отпустили под личные обязательства.
Прокуратура требовала более строгой меры пресечения, которую предусматривает инкриминируемая статья, - круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры опасались, что Храпачевский может сбежать. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.
В Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский не остановил автомобиль по требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Во время преследования BMW патрульные вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.
Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство.
Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.
Печерский райсуд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала это решение.