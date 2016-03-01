Аваков о решении суда по водителю BMW: "Теперь, по сути, разрешено носиться по городу пьяным на дорогой машине"

Об этом он написал в Facebook.

В частности, как заявил Аваков, "суд должен быть мерилом справедливости, а не кассой, где мажоры смогут платить цену за свои развлечения".

По мнению министра, "решение Голосеевского суда, по сути, говорит: новый вид развлечения - носиться пьяным по городу на дорогой машине, на гигантской скорости, не реагируя на полицию - разрешено! Эти суды нужно закрывать!".

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Храпачевскому, который оказал сопротивление полицейским. Его отпустили под личные обязательства.

Прокуратура требовала более строгой меры пресечения, которую предусматривает инкриминируемая статья, - круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры опасались, что Храпачевский может сбежать. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

В Киеве в ночь на 7 февраля Храпачевский не остановил автомобиль по требованию сотрудников полиции и пытался скрыться. Во время преследования BMW патрульные вынуждены были применить табельное огнестрельное оружие. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.

Столичная прокуратура возбудила по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику было предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка.

Печерский райсуд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала это решение.