Крымскотатарские каналы могут прекратить вещание на оккупированном полуострове

Крымскотатарские телеканалы не могут оплачивать спутниковое вещание на оккупированный полуостров, потому сегодня-завтра могут пропасть из эфира. Об этом заместитель гендиректора ATR Айдер Муждабаев написал в своем Facebook.

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"Завтра-послезавтра ATR и детский телеканал Lâle могут прекратить вещание на Крым. Потому что крымскотатарский канал, у которого власть России отняла всё, не может больше оплачивать трансляцию через спутник. А власть Украины — не хочет", - написал Муждабаев.

Отметим, что со времен аннексии Россией Крыма крымскотатарские медиа не единожды сообщали о всевозможном препятствовании их работе со стороны оккупационных "властей". Большинство проукраинских журналистов были вынуждены покинуть полуостров.