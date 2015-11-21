На админгранице с Крымом правоохранители избили журналистку – замгендиректора ATR
На админгранице с Крымом правоохранители избили журналистку телеканала ATR Гульсум Халилову.
Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
«Как только что сообщили с блокады, сегодня, в День Достоинства, на административной границе с Крымом при исполнении своих профессиональных обязанностей, украинским спецназом была избита прикладом в живот корреспондент ATR Гульсум Халилова», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.
Сегодня на место обрушения электроопор в Чаплынку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы оцепили взорванные линии электропередач и участников блокады Крыма.