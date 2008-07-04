Василий Горбаль подал в суд на "Украинскую правду"

ОАО Акционерный банк «Укргазбанк» подал иск в Печерский районный суд против журналиста Вахтанга Кипиани и главного редактора «Украинской правды» Елены Притулы о защите деловой репутации, опровержении недостоверной информации и возмещении морального ущерба. Эту информацию, опубликованную в блоге Вахтанга Кипиани, подтвердила Елена Притула.

По ее словам, пока еще ответчикам не известны исковые требования и суть иска, поскольку сегодня приглашение на рассмотрение дела поступило лишь одному из ответчиков – Вахтангу Кипиани.

Елена Притула допускает, что этот иск является реакцией на публикацию «Украинской правды» «Как украли большого украинца», автором которой является Вахтанг Кипиани. В материале упоминается почетный президент «Укргазбанкы» Василий Горбаль (цитируем): «Режиссер Станиславский отдыхает, когда народный депутат Украины Табачник на деньги кандидата в мэры Горбаля отправляет сотни тысяч смс. По словам сотрудника штаба, применена очень простая технология – "Укргазбанк" выделил 550 тысяч гривен и по базе данных клиентов и от их имени, и, конечно, без их согласия сгенерировали через компьютер ровно столько "голосов", сколько было запланировано».

«Мы вполне уверены в своих источниках, – отмечает госпожа Притула, – Но, думаю, это как раз тот случай, когда мы не можем их раскрывать. Мы сейчас думаем с Вахтангом, каким образом выстроить стратегию защиты. Если мы получим иск, то будем думать, каким образом строить защиту». Среди адвокатов, которые могут представлять «Украинскую правду», Елена Притула назвала Наталью Яковенко, которая представляла интересы издания по делам по иску Александра Мороза, и юристов ІМІ, чью квалификацию в осуществлении медийных исков оценила достаточно высоко.

Между тем председатель пресс-службы «Укргазбанка» Владимир Леонов подтвердил информацию о судебном иске, предметом которого является статья Вахтанга Кипиани «Как украли большого украинца». «Здесь вопросы касаются репутации банка», – заметил он. Соответственно, истец требует извинений и компенсации морального ущерба на сумму 1 грн. По его словам, интересы банка будет представлять «известная адвокатская контора», какая именно, – господин Леонов не уточнил.

Судебное заседание по этому делу должно состояться 24 июля. Будет вести дело судья Максим Онищук. Второй ответчик по этому делу – Вахтанг Кипиани – пока не доступен для комментариев.

«Телекритика»