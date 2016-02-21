В Киеве фиксируют попытки деструктивного воздействия на военных, охраняющих правопорядок - Нацгвардия

В Киеве фиксируются попытки деструктивного воздействия на военнослужащих Национальной гвардии, которые охраняют общественный порядок.

Об этом сообщает отдел информации и коммуникации Национальной гвардии Украины.

«Военнослужащие Национальной гвардии Украины продолжают нести службу по охране общественного порядка в столице в усиленном режиме», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается: «Постоянно фиксируются попытки деструктивного психологического воздействия на военнослужащих».

«Круглосуточно, находясь в военных резервах по охране особо важных объектов, определенных законодательством Украины, а также приобщаясь к охране общественного порядка во время массовых мероприятий вместе с личным составом Национальной полиции, подразделения Национальной гвардии выполняют возложенные на них задачи», - сообщают в Нацгвардии и добавляют, что «в Киеве несут службу подразделения киевского гарнизона».

Согласно информации Нацгвардии, «количество личного состава является достаточным для выполнения определенных задач. Военнослужащие несут службу в определенном режиме, имеют отдых и пищевое обеспечение».

В целом личный состав Нацгвардии на территории всей страны действует в штатном режиме.