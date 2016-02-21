Ночь на Майдане прошла спокойно, часть пешеходной зоны перегородили щитами с фотографиями
Сейчас на Майдане движение транспорта по прилегающим улицам не ограничено, часть пешеходной зоны Крещатика перегорожена щитами, на которых проводят выставку фотографий.
Ночь на Майдане Независимости, где накануне чествовали память героев Небесной сотни, прошла спокойно.
По состоянию на утро 21 февраля у стелы Независимости установлен одна большая палатка и несколько малых, которые накануне вечером разложили представители "РПС", передает Українская правда.
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Сейчас на Майдане движение транспорта по прилегающим улицам не ограничено, часть пешеходной зоны Крещатика перегорожен щитами, на которых проводят выставку фотографий.
По сообщению Светланы Павловской, пресс-секретаря Нацгвардии Украины, силовики продолжают нести службу в усиленном режиме, никаких провокаций и напряженности ситуации в центральной части города нет.