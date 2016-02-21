Ночь на Майдане прошла спокойно, часть пешеходной зоны перегородили щитами с фотографиями

Ночь на Майдане Независимости, где накануне чествовали память героев Небесной сотни, прошла спокойно.

По состоянию на утро 21 февраля у стелы Независимости установлен одна большая палатка и несколько малых, которые накануне вечером разложили представители "РПС", передает Українская правда.

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Сейчас на Майдане движение транспорта по прилегающим улицам не ограничено, часть пешеходной зоны Крещатика перегорожен щитами, на которых проводят выставку фотографий.

По сообщению Светланы Павловской, пресс-секретаря Нацгвардии Украины, силовики продолжают нести службу в усиленном режиме, никаких провокаций и напряженности ситуации в центральной части города нет.