Аваков хочет завершить создание полицейского спецназа КОРД по всей Украине до конца года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о намерении завершить создание полицейского спецназа КОРД по всей Украине до конца 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания совместной коллегии МВД и Министерства юстиции "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".

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«Мы планируем до конца года завершить в полном объеме, не частично, по всей территории страны проект полицейского спецназа КОРД. Этот проект мы также осуществляем вместе с коллегами из США и Канады», - сказал министр.

По словам Авакова, «это тоже очень важная компонента профессионального подхода».