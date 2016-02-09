В Украине уже оформили около 20 тысяч паспортов в виде ID-карт
Сейчас новые документы оформляются только для лиц, достигших 16-летнего возраста и получающим паспорт впервые.
По состоянию на 8 февраля в Украине оформлено около 20 тысяч паспортов гражданина Украины в форме карточки.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.
Отмечается, что около 8 тысяч уже изготовлено.
В ГМС напомнили, что с 11 января началось введение новых документов – новый паспорт изготавливается в форме карты и содержит электронный бесконтактный чип, благодаря которому украинцы вскоре получат доступ к электронным сервисам.
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Сейчас новые документы оформляются только для лиц, достигших 16-летнего возраста и получающим паспорт впервые.
Для других категорий граждан оформление документа станет возможным после принятия Верховной Радой законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус, во исполнение обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом» (№3224).
Как известно, он предусматривает введение ID-карточек вместо внутренних паспортов.