Неделя в цифрах

1 командира армии террористов и правую руку главного боевика «ЛНР» Болотова – Сергея Корсунского – задержали в Полтавской области после того, как активисты и волонтеры заметили его отдыхающим в одном из ресторанов в центре Киева и сообщили об этом.

2 украинских узника – Олег Сенцов и Александр Кольченко, которых российский суд осудил на 20 и 10 лет заключения в колонии строгого режима, были отправлены по этапу в места отбывания этих сроков – в Иркутск и Челябинск, соответственно, сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан.

3 страны – Япония, США и Южная Корея – приступили к рассмотрению возможности введения новых санкций против КНДР в финансовой сфере вне рамок резолюции Совета безопасности ООН.

6,4 балла по шкале Рихтера составила магнитуда землетрясения, которое произошло на юге Тайваня, сообщают иностранные СМИ. По меньшей мере, 31 человек погиб, 515 ранены. Пропавшими без вести считаются 120 человек.

12 стран – Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, США, Вьетнам и Новая Зеландия – официально подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, сообщают иностранные СМИ. Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение, в рамках которого будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

15,5 суток вместо анонсированных ранее 11-12 суток составила продолжительность маршрута грузового поезда из Украины в Китай в обход России, сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины. Причиной задержки стали шторм на Черном море и простой поезда на одной из станций в Казахстане.

18 кг потеряла украинская летчица Надежда Савченко за время почти полуторамесячной голодовки, сообщают ее адвокаты. Защита будет настаивать на осмотре международным консилиумом врачей.

21 гражданин Украины незаконно содержится под стражей в России и временно оккупированном ею Крыму, сообщают представители Евромайдан SOS.

27% россиян признают факт вторжения российских войск на восток Украины, говорится в социологическом опросе Левада-Центра. 83% респондентов продолжают поддерживать аннексию Крыма и 61% считают, что аннексия Крыма принесла России «больше пользы», чем вреда.

49 детей погибли и 138 были ранены с начала боевых действий в Донецкой области, сообщают в Национальной полиции Донецкой области. Из 1 198 общеобразовательных учреждений, на подконтрольной Украине территории осталось 542 школы.

140 украинских военных и гражданских лиц, в том числе, журналистов и волонтеров, удерживаются боевиками на Донбассе в подвалах, в нечеловеческих условиях, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

149 сторонникам бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси, обвиненных в убийстве полицейских летом 2013 года и приговоренных к смертной казни, апелляционный суд отменил смертные приговоры, сообщают иностранные СМИ.

157 сел и поселков, несколько поселков городского типа и 4 города предлагают переименовать народные депутаты в рамках декоммунизации. Соответствующий проект постановления внесен в Верховную Раду.

201 человек умер от гриппа в Украине с начала эпидемического сезона, сообщают в Министерстве здравоохранения Украины.

230 км противотанковых рвов оборудовано на российско-украинской границе в 2015 году в Черниговской и Харьковской областях, говорится в отчете Кабмина.

241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов проголосовали за законопроект, позволяющий проводить взаимозачет транспортируемого в Европу и из Европы природного газа без его фактического перемещения.

1 950 участников АТО прошли реабилитационное лечение, сообщают в Министерстве обороны. На сегодняшний день на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 96 военнослужащих, раненых в ходе АТО.

2 297 журналистов погибли в мире за последние 25 лет, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на данные Международной федерации журналистов. Больше всего работников СМИ погибло на Ближнем Востоке.

4 749 детей-мигрантов, которые проникли в Европу без сопровождения взрослых, считаются пропавшими без вести, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на федеральную уголовную полицию Германии.

9 000 учебных заведений в Украине закрыты в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины.

20 200 случаев заражения лихорадкой Зика выявлены в Колумбии, сообщают иностранные СМИ. Всемирная организация здравоохранения считает вспышку лихорадки в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией и глобальной угрозой мирового масштаба.

125 000 аккаунтов, пропагандирующих терроризм, были удалены из Twitter с середины 2015 года, сообщают иностранные СМИ.

1 704 937 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма зарегистрированы в структурных подразделениях социальной защиты в областных и Киевской городской государственных администраций, сообщает правительственный портал.

3 400 000 000 долларов планирует выделить Белый дом в 2017 году на дополнительное военное оборудование, размещенное в Европе, сообщают иностранные СМИ.

13 442 000 000 долларов составили золотовалютные резервы Украины в январе, сообщают в Национальном банке Украины. Этот объем является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и НБУ.

Маргарита Андреева