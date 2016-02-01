В парламент внесен проект постановления о переименовании 4 городов и 160 сел и поселков

Соответствующий проект постановления №3854 был внесен в ВР 1 февраля.

В частности, в Донецкой области предлагается переименовать Артемовск в Бахмут, Артемовский район в Бахмутский район, Дзержинск - в Торецк, Красный Лиман - в Лиман.

Также предложено переименовать Ильичевск Одесской области в Черноморск.

Кроме того, депутаты хотят переименовать пгт Щорск (Днепропетровская область) в Божедаровку, пгт Кировск (Донецкая область) - в Заречное, а пгт Чапаево (Харьковская область) - в Слобожанское.

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Также проектом постановления предусмотрено переименование 157 сел и поселков по всей стране, в том числе 41 - в Харьковской, 27 - в Донецкой, 24 - в Черниговской, 20 - в Киевской, 15 - в Кировоградской, 9 - в Житомирской, 5 - в Запорожской, по 3 - в Луганской, Николаевской и Черкасской, по 1 - в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской.

Постановление в случае его принятия вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, комитет ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления рассмотрел эти предложения и рекомендовал принять их за основу и в целом.

Авторами документа являются депутаты Сергей Власенко ("Батькивщина"), Елена Ледовских, Андрей Река, Николай Федорук, Елена Бойко ("Народный фронт"), Виталий Курило, Сергей Кудлаенко, Александр Дехтярчук ("Блок Петра Порошенко"), Любомир Зубач, Олег Березюк ("Самопомич") и Василий Гуляев (группа "Видродження").