На Тайване число жертв землетрясения возросло до 30, сотни раненых

Таковы последние официальные данные о последствиях субботнего стихийного бедствия, сообщили в оперативном штабе ликвидации последствий катастрофы, передает ТАСС.

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29 погибших были жителями 17-этажного дома, который обвалился. Там продолжаются работы по расчистке завалов и поиску выживших при участии сотен спасателей. Пропавшими без вести на данный момент считаются более 120 человек, которые, вероятно, находятся под обломками. С 7 февраля из-под руин удалось вызволить живыми нескольких пострадавших.

В результате подземного толчка огромный дом в нескольких местах разломился и упал. Власть считает, что он был построен из некачественных материалов с нарушением строительных норм и требований.

Землетрясение в городе Тайнань магнитудой 6,4 произошло в ночь на 6 февраля. Разрушено около десятка зданий.

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Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Тайваня рано утром в субботу, 6 февраля (около четырех утра по местному времени, 22:00 пятницы по киевскому времени). После первого толчка произошло еще пять. Эпицентр находился в 42 км к северо-востоку от города Гаосюн, самые тяжелые разрушения зафиксированы в Тайнане.

Ранее сообщалось, что для спасения выживших в завалах на Тайване власть привлекла национальную армию.