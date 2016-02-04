УНИАН просит министра соцполитики Розенко взять под личный контроль ситуацию с начислением пенсии учительнице-ветерану труда из Полтавы

УНИАН обратился к министру социальной политики Украины Павлу Розенко с просьбой взять под личный контроль ситуацию с начислением пенсии учительницы с 40-летним стажем из Полтавы Наталии Павлий, которая три года добивается справедливости. Из-за неправильного оформления пенсии за выслугу лет она получает мизерную пенсию по возрасту в размере 804 грн.

Наталья Павлий обратилась в УНИАН за помощью в рамках проекта «УНИАН-Поддержка». Пенсионерка рассказала агентству, что в 2006 г. она вынуждена была оформить пенсию за выслугу лет. Обстоятельства сложились так, что уже через 6 дней она вернулась к работе преподавателя. За эти дни пенсионный фонд (ПФ) должен был начислить пенсию, но начисления были за 2 месяца. По требованию инспектора ПФ, Павлий в полном объеме вернула все начисленные средства на счет ПФ. Больше никаких выплат она не получала.

В 2012г. Павлий обратилась в ПФ для назначения пенсии по возрасту. Инспектор ПФ не предоставила никаких сведений о будущей пенсии. Инспектор уверяла, что размер пенсии будет гораздо больше, когда Павлий напишет заявление о переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту. Доверившись, Павлий написала это заявление. Но пенсия не увеличилась, а сократилась почти вдвое, потому что показатель средней заработной платы остался неизменным с момента оформления пенсии за выслугу лет – стандарт 2006 года.

Все три года Павлий добивается справедливости - начисления пенсии по возрасту с использованием нового стандарта средней заработной платы (за 2011г., а не за 2006г.), т.к. на пенсии в 2006г. фактически она не находилась и пенсионных выплат не получала.

Она обращалась в различные инстанции – суд, прокуратуру, даже писала в то время президенту Януковичу, омбудсмену, уже сейчас обращалась к министру социальной политики Павлу Розенко. Но он, по ее словам, лично пенсионерку не принял, а общаться с замами, которые, по сути, открещиваются от помощи скупыми официальными фразами, не захотела. Ответы на иски в суд и прокуратуру были разные, но результат один: 40 лет тяжелого труда учителя ничего не стоит, ведь ее заработанная пенсия составляет меньше прожиточного минимума.

В телефонной беседе Павлий заявила, что продолжит добиваться справедливой пенсии, вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека. «Мне стыдно за государство, которое оставляет нищими своих граждан, работавших на него десятилетия», - сказала Павлий.

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