Сегодня украинцы чтят память Героев Крут (видео)
29 января украинцы чтят память Героев Крут – киевских курсантов и козаков «Вільного козацтва», которые погибли в 1918 году во время боя с несколькотысячной армией Красной гвардии под командованием Михаила Муравьева.
По случаю годовщины Боя под Крутами на странице президента Украины Петра Порошенко в YouTube обнародовано видео, посвященное тем легендарным событиям.
"Украина сделала выводы из тех событий. Сегодня мы строим мощную армию, чтобы дать отпор дерзкому врагу", - отмечается в подписи к видео.
Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, что в 130 километрах на северо-восток от Киева. Бой длился 5 часов между 4-тысячным подразделением большевистской армии под командованием Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и козаков «Вільного козацтва» в количестве около четырех сотен воинов.
Одним из впечатляющих эпизодов стало захоронения 27 юношей, попавших после боя в плен к большевикам и были ими казнены. На перезахоронении в Киеве возле Аскольдовой могилы председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский назвал юношей, которые погибли в том бою, героями, а поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку стихотворение «Памяти тридцати».
После этого о подвиге юношей под Крутами было забыто более чем на 70 лет. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками. Только в 2006 году на месте боя под Крутами установлен памятник, а по случаю 80-й годовщины боя Монетный двор выпустил в обращение памятную гривню.
Пам'яті тридцяти
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх —
Тридцять мучнів українців,
Славних молодих...
На Аскольдовій Могилі
Український цвіт —
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука?
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка...
На кого завзявся
Каїн Боже, покарай! —
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті
З славою святих. —
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх.
Павло Тичина (1918)