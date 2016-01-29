Сегодня украинцы чтят память Героев Крут (видео)

По случаю годовщины Боя под Крутами на странице президента Украины Петра Порошенко в YouTube обнародовано видео, посвященное тем легендарным событиям.

"Украина сделала выводы из тех событий. Сегодня мы строим мощную армию, чтобы дать отпор дерзкому врагу", - отмечается в подписи к видео.

Напомним, бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты, что в 130 километрах на северо-восток от Киева. Бой длился 5 часов между 4-тысячным подразделением большевистской армии под командованием Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и козаков «Вільного козацтва» в количестве около четырех сотен воинов.

Одним из впечатляющих эпизодов стало захоронения 27 юношей, попавших после боя в плен к большевикам и были ими казнены. На перезахоронении в Киеве возле Аскольдовой могилы председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский назвал юношей, которые погибли в том бою, героями, а поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку стихотворение «Памяти тридцати».

После этого о подвиге юношей под Крутами было забыто более чем на 70 лет. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками. Только в 2006 году на месте боя под Крутами установлен памятник, а по случаю 80-й годовщины боя Монетный двор выпустил в обращение памятную гривню.

Пам'яті тридцяти

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних молодих...

На Аскольдовій Могилі

Український цвіт —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка...

На кого завзявся

Каїн Боже, покарай! —

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих. —

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх.

Павло Тичина (1918)