Захарченко угрожает не пустить оценочную миссию ООН на оккупированный Донбасс: боится введения миротворцев

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщает один из сайтов боевиков.

"Если мы от штаб-квартиры ООН получим подтверждение о том, что их миссия носит исключительно гуманитарный характер, то милости просим. Мы не отказываемся от помощи, если эта помощь искренняя и не преследует другие политические или военные цели", - заявил Захарченко.

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По его словам, в "ДНР" опасаются, что миссия ООН станет первым шагом к введению на Донбасс международных миротворческих сил.

Как сообщал УНИАН, оценочная миссия ООН, которая начала работать в Украине 23 января, сосредоточится на разминировании и гуманитарных вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.

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В МИД сообщали, что в состав миссии войдут представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования. Они будут работать в Украине в течение двух недель.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что мины и остатки боеприпасов и техники влекут за собой увечья и даже смерть гражданских жителей. По его словам, организация готова выделять на операции по разминированию существенные средства.