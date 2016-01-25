На Буковине задержали молдаванина, разыскиваемого Францией за незаконный оборот взрывчатки

Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, 24 января во время прохождения паспортного контроля в пункте пропуска «Сокиряны» пограничники задержали 29-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

Иностранец был передан представителям Национальной полиции. О задержании проинформирован дежурный Украинского бюро Интерпола.

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Мужчина разыскивался правоохранительными органами Франции за нарушение ряда статей французского законодательства, в частности за незаконный оборот и использование взрывчатых веществ.

В дальнейшем нарушителя будет передан представителям полиции Европейского союза.

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