СБУ разоблачила госизменника, завербованного спецслужбами РФ для создания агентуры в Ривне

12:16, 16 января 2016
Общество
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Служба безопасности Украины раскрыла агента российских спецслужб, завербованного для создания в западном регионе Украины агентурной сети.

сбу / Фото УНИАН

Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец Ривненщины, находясь в марте 2015 года в оккупированном Донецке, был завербован спецслужбами Российской Федерации и согласился на разведывательно-подрывную деятельность на территории Украины.

По заданию российской спецслужбы агент должен был подготовить в Ривне места для временного проживания группы из 5-6 человек и отыскать возможности для установления контактов с представителями криминальной среды региона.

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Кроме этого, он предоставил кураторам информацию о расположении военных и транспортных объектов на территории Ровенской области.

Следственным отделом Управления СБУ в Ровенской области открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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