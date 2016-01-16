СБУ разоблачила госизменника, завербованного спецслужбами РФ для создания агентуры в Ривне

Как сообщает пресс-центр СБУ, уроженец Ривненщины, находясь в марте 2015 года в оккупированном Донецке, был завербован спецслужбами Российской Федерации и согласился на разведывательно-подрывную деятельность на территории Украины.

По заданию российской спецслужбы агент должен был подготовить в Ривне места для временного проживания группы из 5-6 человек и отыскать возможности для установления контактов с представителями криминальной среды региона.

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Кроме этого, он предоставил кураторам информацию о расположении военных и транспортных объектов на территории Ровенской области.

Следственным отделом Управления СБУ в Ровенской области открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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