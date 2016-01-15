СМИ: Жители оккупированного Севастополя требуют от Путина отменить строительство дома для ФСБ (фото)
В оккупированном Севастополе, жители нескольких домов Ленинского района города по ул. Хрусталева намерены добиваться отмены строительства жилого дома для сотрудников российского ФСБ на месте единственного вблизи «зеленого» участка, где размещена детская площадка.
Люди проводят пикеты и пишут письма российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Крым.Реалии.
О намерении построить дом стало известно перед Новым годом, когда в конце декабря 2015 года строители возвели забор. Состоялся первый сход жителей, протестующих против размещения дома.
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«На этом «пятачке» ранее, «при Украине», планировали разместить автостоянку. Но после возмущения горожан не стали этого делать и пообещали устроить детскую площадку», – сказала местная жительница Анастасия.
Руководитель инициативной группы Леонид Ходос рассказал, что люди намерены добиваться отмены стройки в самых различных инстанциях и у чиновников любого уровня, вплоть до президента России Владимира Путина.
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«Мы намерены обращаться в самые высокие руководящие инстанции. Посылаем телеграммы Путину. Общественные слушания проведены не были», - рассказал мужчина.
После двух пикетов и нескольких обращений жителей в "правоохранительные органы" стройка приостановлена, но жители опасаются, что работы вновь возобновятся. В этом случае горожане будут добиваться проведения общественного обсуждения места расположения строительства дома.
Комментарии оккупационных властей относительно данной стройки и протестов горожан отсутствуют.
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