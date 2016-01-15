СМИ: Жители оккупированного Севастополя требуют от Путина отменить строительство дома для ФСБ (фото)

Люди проводят пикеты и пишут письма российскому президенту Владимиру Путину, сообщает Крым.Реалии.

О намерении построить дом стало известно перед Новым годом, когда в конце декабря 2015 года строители возвели забор. Состоялся первый сход жителей, протестующих против размещения дома.

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«На этом «пятачке» ранее, «при Украине», планировали разместить автостоянку. Но после возмущения горожан не стали этого делать и пообещали устроить детскую площадку», – сказала местная жительница Анастасия.

Руководитель инициативной группы Леонид Ходос рассказал, что люди намерены добиваться отмены стройки в самых различных инстанциях и у чиновников любого уровня, вплоть до президента России Владимира Путина.

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«Мы намерены обращаться в самые высокие руководящие инстанции. Посылаем телеграммы Путину. Общественные слушания проведены не были», - рассказал мужчина.

После двух пикетов и нескольких обращений жителей в "правоохранительные органы" стройка приостановлена, но жители опасаются, что работы вновь возобновятся. В этом случае горожане будут добиваться проведения общественного обсуждения места расположения строительства дома.

Комментарии оккупационных властей относительно данной стройки и протестов горожан отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, предприниматели оккупированной Керчи жалуются на стихийных торговцев из РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.