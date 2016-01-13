Социологи показали рейтинг симпатий украинцев к политикам

Скорее позитивно к мэру Львова Андрею Садовому относятся 32% украинцев, к премьер-министру Арсению Яценюку резко негативно настроены 62%. Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса об отношении украинцев к тем или иным известным политикам и государственным деятелям.

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По статистике, рейтинг симпатий населения возглавляет городской глава Львова Андрей Садовый. К нему очень позитивно относятся 9% респондентов и "скорее позитивно" – 32%.

В то же время премьер Арсений Яценюк вызывает резко негативное отношение у 62% опрошенных, еще у 21% - скорее негативное. В общей сложности его работой недовольны 83%, а относительно удовлетворены – 11% украинцев.

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Президентом Украины Петром Порошенко недовольны 66%, лидером ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком – 73%, спикером Рады Владимиром Гройсманом – 67% опрошенных.

Исследование проводилось с 19 по 30 ноября среди 1800 человек старше 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и подконтрольных боевикам территорий Донбасса.