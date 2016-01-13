В 2015 году материальное положение 76% украинских семей ухудшилось - опрос

По состоянию на ноябрь прошлого года 37% украинцев считали, что материальное положение их семей несколько ухудшилось и еще 40% - что оно ухудшилось существенно. Таковы результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".

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Об определенном улучшении материального положения заявили около 2% респондентов, о существенном – никто. У 20% украинцев оно не изменилось.

Среди жителей подконтрольных украинской власти территорий Донбасса результаты аналогичны. 37% отметили значительное ухудшение, 40% - определенное, 20% опрошенных считают, что финансовое положение их семей не изменилось, и менее 1% - что незначительно улучшилось.

Исследование проводилось с 19 по 30 ноября среди 1800 человек старше 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и подконтрольных боевикам территорий Донбасса. Дополнительно в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей были опрошены 1284 респондента.