Интерпол объявил в розыск ряд боевиков ДНР и ЛНР
Объявленных в розыск Интерполом боевиков подозревают в грабежах, убийствах, пытках, похищениях граждан в зоне АТО.
13 боевиков самопровозгашенных ДНР и ЛНР, которые причастны к террористическим действиям на востоке Украины, были объявлены в международный розыск, сообщает Апостроф со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Объявленных в розыск Интерполом боевиков подозревают в грабежах, убийствах, пытках, похищениях граждан в зоне АТО.
"Всего с целью объявления в международный розыск в генеральный секретариат Интерпола были направлены 137 материалов. Из них 27 - в отношении фигурантов сразу нескольких уголовных производств, в числе которых - преступления против мира и безопасности", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что украинским правоохранителям удалось доказать причастность разыскиваемых к тяжким преступлениям по указанным 13 эпизодам.
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В данный момент по инициативе полиции Донецкой области в международном розыске находятся 85 человек, разыскиваемых с целью задержания и экстрадиции в Украину.