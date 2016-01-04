В 2015 году гуманитарная помощь Украине составила 30 миллионов евро - Еврокомиссар

Такой ответ европейский комиссар дал на запрос члена Европарламента от Эстонии Урмаса Паэта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на эстонские СМИ.

Депутат Европарламента, в частности, обратил внимание на необходимость поддержки жителей Мариуполя в холодное время года и напомнил, что инфраструктуре города был нанесен серьезный ущерб в результате боевых действий на востоке Украины. "Основной целью является поддержка неотложных спасательных операций в районах, которые пострадали больше всего, и, прежде всего, на тех территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства, а также по обе стороны от линии соприкосновения", - цитируют Стилианидиса эстонские СМИ.

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По словам Стилианидиса, Еврокомиссия с начала конфликта в Украине предоставила около 62,85 миллиона евро на гуманитарную помощь и проведение оперативных восстановительных работ. "Только в 2015 году на гумпомощь было выделено 30 миллионов евро", - отметил еврокомиссар. По его словам, около 55 процентов от общей суммы направили на поддержку населения в Донецкой и Луганской областях.

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