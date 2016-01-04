В 2015 году гуманитарная помощь Украине составила 30 миллионов евро - Еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного урегулирования Христос Стилианидис заявил, что Брюссель одной из своих приоритетных задач считает проведение спасательных операций, направленных на оказание помощи населению на подконтрольных боевикам территориях Донбасса.
Такой ответ европейский комиссар дал на запрос члена Европарламента от Эстонии Урмаса Паэта, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на эстонские СМИ.
Депутат Европарламента, в частности, обратил внимание на необходимость поддержки жителей Мариуполя в холодное время года и напомнил, что инфраструктуре города был нанесен серьезный ущерб в результате боевых действий на востоке Украины. "Основной целью является поддержка неотложных спасательных операций в районах, которые пострадали больше всего, и, прежде всего, на тех территориях, которые не находятся под контролем украинского правительства, а также по обе стороны от линии соприкосновения", - цитируют Стилианидиса эстонские СМИ.
Читайте такжеЕС выделит средства на психологическую помощь переселенцам
По словам Стилианидиса, Еврокомиссия с начала конфликта в Украине предоставила около 62,85 миллиона евро на гуманитарную помощь и проведение оперативных восстановительных работ. "Только в 2015 году на гумпомощь было выделено 30 миллионов евро", - отметил еврокомиссар. По его словам, около 55 процентов от общей суммы направили на поддержку населения в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеБоевики "ДНР" не пропустили 23 грузовика международной гумпомощи для Луганска