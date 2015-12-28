В Крыму начался суд над крымскими татарами, митинговавшими против аннексии полуострова
У здания Верховного суда Крыма 28 декабря, где запланировано первое заседания суда по "делу 26 февраля", собралось уже больше полусотни человек.
Фигурантами данного процесса выступают заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и активисты – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, передает "Крым.Реалии".
Отмечается, что желающих попасть на заседание немало. В числе собравшихся родные, близкие, знакомые обвиняемых по данному делу.
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Меджлис крымскотатарского народа 28 декабря призвал международное сообщество "защитить права человека во временно оккупированном Крыму".
Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента в результате многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".