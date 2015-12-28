В Крыму начался суд над крымскими татарами, митинговавшими против аннексии полуострова

Фигурантами данного процесса выступают заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и активисты – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что желающих попасть на заседание немало. В числе собравшихся родные, близкие, знакомые обвиняемых по данному делу.

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Меджлис крымскотатарского народа 28 декабря призвал международное сообщество "защитить права человека во временно оккупированном Крыму".

Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента в результате многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".