В Крыму начался суд над крымскими татарами, митинговавшими против аннексии полуострова

11:30, 28 декабря 2015
Общество
1738

У здания Верховного суда Крыма 28 декабря, где запланировано первое заседания суда по "делу 26 февраля", собралось уже больше полусотни человек.

Суд / krymr.com

Фигурантами данного процесса выступают заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и активисты – Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, передает "Крым.Реалии".

Отмечается, что желающих попасть на заседание немало. В числе собравшихся родные, близкие, знакомые обвиняемых по данному делу. 

Читайте такжеПоклонская сообщила о согласии обвиненных по делу "26 февраля" пойти на сделку с прокуратурой

Меджлис крымскотатарского народа 28 декабря призвал международное сообщество "защитить права человека во временно оккупированном Крыму".

Напомним, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Ахтем Чийгоз обвиняются российскими следователями в участии в "массовых беспорядках" 26 февраля 2014 года, которые возникли полтора года назад возле крымского парламента в результате многотысячного митинга с участием сторонников территориальной целостности Украины и активистов партии "Русское единство".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter