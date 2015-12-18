Адвокат Корбана заявляет, что ее вызывают в Генпрокуратуру на допрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам.

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Адвокат отметила, что она никогда не уклонялась от общения с процессуальными органами, но после завершения сегодняшнего судебного заседания в Печерском районном суде Киева ей сообщили о вызове в Генеральную прокуратуру.

"Органом досудебного расследования был направлено аж целый сотрудник СБУ для того, чтобы вручить мне повестку для допроса по производству господина Корбана, защитником которого я являюсь. То есть это действие, которое прямо запрещено законом", - сказала Томчук.

Она пояснила, что в соответствии с действующим Уголовным процессуальным кодексом адвокат не может быть допрошен в рамках производства, где он осуществляет защиту своего клиента и располагает фактическими обстоятельствами дела.

"В данном случае мы с господином (адвокатом Андреем) Богданом заявляли о том, что идут постоянные угрозы в адрес адвокатов, это действительно так. Осуществляется постоянное давление", - подчеркнула Томчук.

В этой связи она назвала это давление дерзким.

Томчук вызывают на 21 декабря. Она отметила, что пойдет туда, но не будет давать показания, поскольку является защитником по делу.

При этом, она прокомментировала тот факт, что вызов на допрос ей вручил именно представитель СБУ. "А следователь Макеев, наверное, он просто стесняется мне на глаза (попадать - УНИАН), потому что я никак его не могу поймать, или стесняется меня, потому что, возможно, я его спрошу, а где мои ходатайства и ответы на них, поэтому он решил пообщаться со мной таким образом, предоставив поручение СБУ, от 11 декабря, вручить мне повестку", - сказала Томчук.