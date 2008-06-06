Цена на газ для Украины с 1 января вырастет в 2 раза

Цена на российский газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти в 2 раза.

Об этом сообщил сегодня глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ после переговоров президентов двух стран, на которых обсуждалась проблема поставок газа в Украину, передает ИТАР-ТАСС.

"Цены на газ центральноазиатских стран, который попадает в Украину через территорию России, с 1 января 2009 года будут соответствовать европейским ценам, рассчитываться по стандартным формулам, - напомнил С.ЛАВРОВ. - Это решение обуславливает и переход на рыночные цены. Цена для Украины в этой связи увеличится почти вдвое".

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на встрече с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ заверил, что Украина хочет быстрее перейти на рыночные цены на газ. "Такая позиция объективна, мы ее разделяем", - сказал в беседе с журналистами С.ЛАВРОВ.

Напомним, в 2008 году Украина покупает газ по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м.