45% жителей оккупированного Донбасса и "серой зоны" не хватает лекарств - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе презентации обновленных «Исследований потребностей в гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей».

Исследование инициировано Гуманитарным штабом Рината Ахметова и было проведено в 30 наиболее нуждающихся городах временно оккупированной территории и «серой зоны» (городах на линии соприкосновения) Донецкой и Луганской областей.

По словам Харченко, самой острой потребностью у населения Донбасса продолжает оставаться потребность в медицинских препаратах.

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«Самая проблемная ситуация с медикаментами: 45% опрошенных указывают на их нехватку. Затем идет дефицит продуктов питания, который отмечает 30% респондентов, и относительно лучшая ситуация с бытовыми товарами и предметами гигиены. Самыми востребованными среди лекарств остаются сердечные средства, а также препараты от давления и успокоительные средства. Наиболее остро нехватку медикаментов ощущают жители таких городов, как Ровеньки (70%), Краснодон (62%) и Станица Луганская (60%)», - отметила Харченко.

«53% респондентов указали, что в их городе или их семье не хватает продуктов питания, медикаментов или предметов гигиены. Этот показатель значимо меньше, чем было в сентябре - 58%. В то же время, по сравнению с сентябрем 2015 года, на 5% уменьшился дефицит медикаментов и на 4% снизилась потребность в бытовых товарах. Наиболее проблемные города по состоянию на ноябрь-декабрь – это Ровеньки, Станица Луганская, Алчевск и Краснодон: их население высказывает высокую потребность сразу в нескольких категориях товаров», - сказала Харченко.

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По ее словам, за истекший год потребности в продуктах сократились.

«Был существенно сокращен дефицит круп, консервов, муки и макаронных изделий. По сравнению с сентябрем структура потребностей практически не изменилась. Стабильно высоким остается спрос на свежие мясные и молочные продукты, вырос спрос на свежие фрукты. Востребованными продуктами у значительной части семей остаются растительное и сливочное масло, крупы и сахар», - сказала Харченко.