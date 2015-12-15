Гребенщиков поддержал украинских политзаключенных Сенцова, Кольченко и Афанасьева

Об этом пишет в блоге на Эхо Москвы директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

14 декабря, он подписал петицию к властям США и Сирии, Сальвадора и Узбекистана, а также поставил подпись под письмом к Генеральному прокурору РФ с призывом принять срочные меры и отменить приговоры крымчанам Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву, вынесенные по несоразмерным обвинениям в терроризме.

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Легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков в интервью ТСН признался, что акция в поддержку Сенцова и Кольченко не была приурочена к киевских гастролей и украинцев он давно поддерживает.

"А за что их брать? Их не за что брать", - сказал музыкант.

Напомним, Ростовский суд вынес приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову - 20 лет за решеткой. Активиста Александра Кольченко приговорили к десяти годам заключения. Украинцев обвинили в планировании терактов в оккупированном русскими Крыма. Геннадия Афанасьева приговорили к 7 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению также в якобы причастности к террористической деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.