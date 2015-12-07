В Херсоне во время пожара в многоэтажке погибли трое человек, среди которых ребенок

09:21, 07 декабря 2015
Общество
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В Херсоне во время пожара в многоэтажке погибли трое человек, среди которых ребенок, и один человек пострадал.

joinfo.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в трехкомнатной квартире на 8-м этаже девятиэтажного дома на ул. Кутузова, 4, возник сегодня, 7 декабря, в 05.10.

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В 06.20 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Его причина устанавливается.

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