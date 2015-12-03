В 2016 году начнется реформа пенитенциарной службы - Петренко
16:04, 03 декабря 2015Общество
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Министр юстиции Украины Павел Петренко среди главных задач Минюста на 2016 год назвал начало реформирования системы исполнения наказаний.
Минюст заявляет о начале в следующем году реформы пенитенциарной службы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве.
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"2016 год станет годом начала реформы пенитенциарной службы", - сказал Петренко.
По словам министра, в следующем году необходимо сделать первые шаги в этом направлении.
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