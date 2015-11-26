СБУ объявила в розыск "вице-премьера" Крыма

Служба безопасности Украины объявила в розыск по обвинению в государственной измене "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Дмитрия Полонского. Соответствующее сообщение появилось на сайте МВД.

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Также указано, что Полонского разыскивают по категории "лицо, которое скрывается от органов власти". Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ).

Согласно данным МВД, Полонский пропал 20 октября 2015 года.

Отметим, в октябре Дмитрий Полонский посетил совещание ОБСЕ в Варшаве. Там его выступление бойкотировали целый ряд стран. Он заявил, что представляет "Русскую общину Крыма" в качестве члена президиума данной организации. В свою очередь глава польского МИД Гжегож Схетына сообщил, что Полонский проник в Варшаву путем махинаций с фамилией.