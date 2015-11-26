В Севастополе свет будут давать по два часа в сутки - СМИ

Согласно графику, свет будут давать по два часа в сутки по очереди в каждом из микрорайонов, передает Радио Свобода.

«В связи с понижением лимита подачи электроэнергии городу Севастополю решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Севастополя введен новый график подачи электроэнергии», – говорится в сообщении.

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Некоторые районы будут получать свет с 00:00 до 6:00.

Ранее промышленным предприятиям Севастополя предложили отключиться от общегородской энергетической системы.

Ранее УНИАН сообщал, что в двух районах оккупированного Севастополя за перегрузки сгорели две трансформаторные подстанции. На сегодняшнее утро было зафиксировано около 50 аварий на электрических сетях субъекта. Данные инциденты связаны с повышенной нагрузкой, со стороны населения, которое при включении света предоставляет критические нагрузки на сеть.