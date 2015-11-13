Сватово полностью разминировали после взрывов на складах с боеприпасами

Об этом заявил заместитель главы Луганской ВГА Юрий Клименко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сватово полностью разминировали. Есть соответствующие отчеты от государственной службы чрезвычайных ситуаций, но непосредственно в месте, где были артиллерийские склады, работа еще продолжается. Собираются остатки от минометных мин и снарядов, вывозятся в специальное место и трижды в день подрываются", - заявил он.

По словам Клименко, жителям города ничего не угрожает.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории объединенного полевого склада ВСУ начался пожар, а затем – взрывы. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.