В "ДНР" и "ЛНР" проходят "народные суды" и исполняются смертные приговоры - Украинский Хельсинский союз

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко.

«На подконтрольных незаконным вооруженным формированием территориях отсутствуют какие-либо средства правовой защиты прав человека», - заявил он.

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«Так называемые «уполномоченные по правам человека» самопровозглашенных «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» занимаются исключительно обменом военнопленных. Одновременно, несмотря на наличие указанных должностей, на этих территориях проходят «народные суды» и исполняются смертные приговоры», - сказал Мартыненко.

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Кроме того, по его словам, в правозащитные организации также начали обращаться жители подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей относительно случаев нарушения прав и свобод человека со стороны украинских правоохранителей, в первую очередь - СБУ.