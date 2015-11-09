Активисты отследили передвижение беркутовца Аброськина во время расстрела Небесной Сотни (видео)

Как говорится в сообщении сообщества Евромайдан SOS на странице в Facebook, на видео отслеживается путь Аброськина, начиная от 09:08 до 09:24.

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"На видео посчитаны выстрелы, которые были им выполнены. Выстрелы учитывали только в случае, если они попали в объективы камер и их можно было точно идентифицировать. Всего на видео насчитывается 10 таких выстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео беркутовец Аброськин идентифицирован желтым квадратом.

"Когда беркутовец исчезает с камер, путь продолжается прямо на карте, - до точки, где он появится на следующей камере. Для наглядности на видео присутствует сервисная информация – точное время (верхний правый угол), подсчет выстрелов (нижний левый угол), источник видео или фото (сверху, по центру). В случае совмещенных видео – отмечается только главное, ведущий источник", - поясняют в сообщении.

Как известно, Аброськин обвиняется в расстреле 39 участников протеста.