В Верховной Раде появилась детская комната (фоторепортаж)
Гройсман отмечал, что в детской комнате в ВР будет онлайн-трансляция с видеокамеры, и родители через телефон смогут видеть своего ребенка.
В здании Верховной Рады Украины открыли детскую комнату.
Об этом сообщил пресс-секретарь председателя ВР Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук на своей странице в Facebook.
«Сегодня в Верховной Раде открыли детскую комнату. Проверили - чисто, уютно, комфортно и безопасно. Можно приводить детей», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что детская комната в парламенте рассчитана на пребывание 10-15 детей одновременно.
По его словам, «здесь любые посетители Верховной Рады Украины, а также депутаты и работники парламента смогут при необходимости оставить своего ребенка с профессиональным работником со специальным образованием на два часа, чтобы родители имели возможность решить свои вопросы».
Гройсман отмечал, что в детской комнате в ВР «будет онлайн-трансляция с видеокамеры, и родители через телефон смогут видеть своего ребенка».
У ВР офіційно відкрито дитячу кімнату. Працюють няньки )Posted by Olga Vytak on 29 жовтня 2015 р.