В сети опубликовали 63 документа ОУН, найденные в лесу на Подолье

Как сообщает Центр исследований освободительного движения, информационные материалы украинских повстанцев, набранные подпольщицами-машинистками с позывными "Лариса" и "Тамара", более 60 лет пролежали в земле.

Бидон с документами случайно откопали на краю леса возле села Кадиевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области и летом 2014 года передали в архив Центра исследований освободительного движения. Всего там был 81 документ, 18 из которых еще находятся на реставрации, а также куски ткани, несколько десятков пар новых женских хлопчатобумажных чулок, набор для бритья (лезвие, помазок, полбутылки одеколона), около десятка новеньких карманных зеркалец и кое-что из посуды.

"Особенность этого архива ОУН в том, что его нашли за пределами Западной Украины. За все время на Хмельнитчине было найдено всего два похожих архива, один из которых мы сегодня публикуем онлайн", — рассказал руководитель архива ЦДВР Андрей Усач.

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Документы закопали не ранее 1950 года, в основном это информационные издания подполья ОУН — брошюры и листовки, а также тетради с рукописными заметками и фото. Большинство документов датируются 1945-1950 годы.

Особую ценность для исследователей имеют восемь фото подпольщиков, действовавших на юге современной Хмельницкой области. Часть из них удалось идентифицировать. Среди них — машинистка Каменец-Подольского окружного провода ОУН Михайлина Голината-"Тамара".

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Открытый в марте 2013 года электронный архив освободительного движения является совместным проектом Центра исследований освободительного движения, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального музея "Тюрьма на Лонцкого". Сегодня в архиве доступны копии 22507 документов.