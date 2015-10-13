Печерский райсуд Киева арестовал элитную яхту Курченко

Соответствующее постановление размещено в Едином реестре судебных решений, передает "Украинская правда".

Читайте такжеВ Швейцарии начали расследование против Курченко - СМИ

В решении суда Сергей Курченко фигурирует как "Особа_2". О том, что речь идет именно об экс-олигархе, понятно из перечня предприятий, указанных как подконтрольные ему – "Газ-2009", "Брокбизнесбанк", "Реал-Банк" и целый ряд других.

В материалах следствия говорится, что Сергей Курченко в 2009 году вступил в сговор с рядом других лиц, с помощью которых получил под контроль значительное количество государственных предприятий и нанес государству ущерб на сумму более миллиарда гривен.

Как известно, документы на яхту Princess 72Y были найдены активистами на помойке комплекса "Арена Сити" в Киеве 24 февраля 2014 года – в день, когда сотрудники компании Курченко "ВЕТЭК", офис которой находился в этом комплексе, поспешно убегали с рабочих мест. Там же были найдены и фотографии яхты.

Согласно накладной, выданной компанией "Мрия Марин ЛТД", стоимость яхты составляла 2 млн евро.