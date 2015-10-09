На Днепропетровщине задержали боевика "ДНР", который пытался сформировать "партизанский отряд" (видео)

В городе Терновка Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала члена террористической организации «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 35-летний местный житель летом 2015 года прошел специальную подготовку в тренировочном лагере боевиков на территории аннексированного Крыма и принимал активное участие в деятельности террористической организации.

«По заданию своих кураторов он пытался сформировать «партизанский отряд» для осуществления диверсий и террористических актов на территории западного Донбасса. Также через российские социальные сети злоумышленник передавал боевикам информацию о дислокации и перемещениях украинских подразделений, вел активную антиукраинскую агитацию», - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали террориста на автостанции Терновки во время попытки выехать в аннексированный Крым. У злоумышленника изъято две боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, которые он пытался применить против членов оперативно-следственной группы. По результатам обыска его квартиры правоохранители изъяли еще две гранаты РГД-5 с запалами, средства общения и символику так называемой «новороссии», отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного следователями Управления СБУ в Днепропетровской области по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.