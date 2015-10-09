Украинцы начали сбор подписей за отправку Яценюка послом в Гваделупу
17:13, 09 октября 2015Общество
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Украинцы написали петицию к Порошенко о назначении Яценюка послом в Гваделупе.
REUTERS
Электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении премьер-министра Арсения Яценюка послом республике Гваделупа размещена на сайте президента.
За сутки петицию подписали 38 человек, до конца сбора подписей остается 92 дня.
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Ранее сообщалось, что электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко послом в Гондурасе набрала более 25 тыс. подписей.
На рассмотрение президента подается электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования.
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