Украинцы начали сбор подписей за отправку Яценюка послом в Гваделупу

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Электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении премьер-министра Арсения Яценюка послом республике Гваделупа размещена на сайте президента.

За сутки петицию подписали 38 человек, до конца сбора подписей остается 92 дня.

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Ранее сообщалось, что электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко послом в Гондурасе набрала более 25 тыс. подписей.

На рассмотрение президента подается электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования.