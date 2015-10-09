Завтра на Луганщине откроют восстановленный переход через Северский Донец

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на Луганщине.

Отмечается, что на сегодняшний день продолжают восстановление линий коммуникации, а также инфраструктуры Луганской области.

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"Работает бригада военных инженеров по восстановлению пешего перехода через Северский Донец вблизи Станицы Луганской. Завтра планируется его официальное открытие", - говорится в сообщении.