Завтра на Луганщине откроют восстановленный переход через Северский Донец
11:19, 09 октября 2015Общество
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Возле Станицы Луганской завтра откроют восстановленный переход через Северский Донец.
Бригада восстанавливает пеший переход через Северский Донец / vlada.io
Об этом сообщили в пресс-центре АТО на Луганщине.
Отмечается, что на сегодняшний день продолжают восстановление линий коммуникации, а также инфраструктуры Луганской области.
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"Работает бригада военных инженеров по восстановлению пешего перехода через Северский Донец вблизи Станицы Луганской. Завтра планируется его официальное открытие", - говорится в сообщении.
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