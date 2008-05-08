Тимошенко обещает защитить право народа на морское побережье

Кабинет министров Украины намерен инициировать разработку и принятие закона о гарантиях доступа местного населения к морскому побережью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

«Я думаю, необходимо принять специальный закон, который существует в большинстве стран и предусматривает определенные процедуры, сохраняющие доступ местного населения к береговой линии. Я думаю, что мы обязательно инициируем рассмотрение такого закона в Верховной Раде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.