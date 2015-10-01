Заказные убийства и вымогательство: Обнародованы документы МВД об уголовном прошлом "гоблина" Аксенова

Документы размещены на его странице в Facebook.

По его словам, данные ему передали сотрудники бывшего 6-го отдела крымского главка МВД.

В оперативных документах МВД Аксенов проходит по прозвищу "Гоблин".

"Они проливают свет на то, чем раньше занимался нынешний "глава" республики Крым Сергей Аксенов. Внимательно изучил данное досье... Послужной список, как фигуранта оперативных сводок, впечатляет – заказные убийства, вымогательства, участие в ОПГ..." - написал он.

Мешков также заявил, что Аксенов и Геннадий Москаль, который с 1997 по 2000 год был начальником Главного управления МВД Украины в Крыму, "тесно сотрудничали".

Есть все основания полагать, что только сотрудничество с милицейским генералом Геннадием Москалём помогло Аксёнову избеж... Posted by Юрий Мешков on 30 вересня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Сергея Аксенова. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он также объявлен в розыск.