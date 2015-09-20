В России заявляют о задержании украинского пограничника

В пограничном управлении ФСБ России заявляют о задержании в Курской области украинского пограничника, который якобы незаконно пересек украино-российскую границу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

Инцидент произошел в Глушковском районе Курской области (граничит с Сумской областью) недалеко от населенного пункта Волфино 19 сентября.

"Задержанный был одет в военную форму с отличительными знаками Государственной пограничной службы Украины и представился военнослужащим Сумского пограничного отряда", - сказали в погрануправлении. Сейчас он находится в населенном пункте Теткино на украино-российской границе.

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"В настоящее время об инциденте проинформирована украинская сторона по линии пограничных представителей", - добавили в ФСБ.