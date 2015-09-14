На Львовщине переселенцы из Донбасса построят собственное поселение

Об этом УНИАН сообщила лидер общественного движения „Переселенцев из Донбасса” Надежда Нещаденко.

Она отметила, что инициаторами проекта стало общественное движение „Переселенцев Донбасса”. Активисты обратились к местной власти с просьбой предоставить им землю для строительства жилья и получили предложение – получить земельные участки в обмен на ремонт дороги к населенному пункту за счет переселенцев.

«Общественное движение „Переселенцев Донбасса” искало возможность получить землю для строительства во многих населенных пунктах, но договориться смогли только в селе Вороцов Яворовского района. Председатель сельсовета пошла навстречу переселенцам и предложила решение: сельский совет выделяет необходимые участки земли для строительства, зато переселенцы помогают с ремонтом дороги. Такое решение было согласовано с местными жителями и депутатами”, - рассказала Надежда Нещаденко.

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Она также отметила, что будут строиться полноценные дома площадью 150-200 кв. м.

По состоянию на сегодняшний день в организацию, которую создали в мае 2015 года, входят 53 выходца из Донбасса, переехавшие на Львовщину, большинство из них предприниматели.

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В селе Вороцов переселенцы должны получить 24 участка земли.

Ремонт дороги, которую переселенцы делают за свой счет, должен быть завершен к концу сентября. А уже весной следующего года планируют строить на выделенных участках дома.