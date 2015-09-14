В Луганской области задержан "начальник" изолятора "МВД ЛНР"

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной прокуратуры, в ходе проведения досудебного расследования, начатого сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Луганской области, установлено, что житель Луганска, пенсионер органов МВД Украины, занимал "должность" начальника изолятора временного содержания так называемого "МВД ЛНР", который расположен на территории, неподконтрольной украинской власти. Согласно сообщению, своими действиями задержанный способствовал деятельности террористической организации.

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По данному факту мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической группы или террористической организации или участие в ней) и следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.