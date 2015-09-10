Мочанов появился на связи и пообещал рассказать, что с ним случилось
00:49, 10 сентября 2015Общество
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Волонтер Алексей Мочанов, информация об избиении которого появилась вечером 9 сентября, появился на связи.
Мочанов сообщил, что с ним все хорошо / фото: УНИАН
Об этом агентству УНИАН сообщил один из его коллег.
Мочанов сообщил, что с ним все хорошо и завтра он уже будет в Киеве.
"Я завтра буду в Киеве. Со мной все хорошо. Я расскажу, что было", - процитировал слова Мочанова коллега.
В то же время, на уточняющий вопрос относительно места нахождения и состояния здоровья водителя собеседник агентства отметил, что на этот вопрос пока нет ответа.
Как сообщал УНИАН ранее, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил об избиении 9 сентября на трассе "Дружковка-Константиновка" в Донецкой области известного волонтера Алексея Мочанова и его водителя.
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