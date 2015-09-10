Мочанов появился на связи и пообещал рассказать, что с ним случилось

Об этом агентству УНИАН сообщил один из его коллег.

Мочанов сообщил, что с ним все хорошо и завтра он уже будет в Киеве.

"Я завтра буду в Киеве. Со мной все хорошо. Я расскажу, что было", - процитировал слова Мочанова коллега.

В то же время, на уточняющий вопрос относительно места нахождения и состояния здоровья водителя собеседник агентства отметил, что на этот вопрос пока нет ответа.

Как сообщал УНИАН ранее, начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил об избиении 9 сентября на трассе "Дружковка-Константиновка" в Донецкой области известного волонтера Алексея Мочанова и его водителя.