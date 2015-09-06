Боевик батальона "Восток" сдался правоохранителям и будет помогать следствию (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, к своим родным вернулся еще один участник незаконных вооруженных формирований, который прошел боевую подготовку и был зачислен в террористическое подразделение "Восток ДНР".

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Отмечается, что бывший боевик, в рамках программы, добровольно обратился в органы МВД Украины с соответствующим заявлением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Согласно сообщению, он признался в совершенном преступлении и согласился оказывать любую помощь следствию. В дальнейшем это может стать поводом для освобождения мужчины от уголовной ответственности.