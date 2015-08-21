В результате столкновений между футбольными фанатами в Киеве задержаны 13 человек - МВД

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

"Сведения о совершении правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. У задержанных изъяты маски, балаклавы и петарды", - говорится в сообщении.

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Кроме того, столичным правоохранителям поступило три сообщения от граждан о повреждении транспортных средств в результате хулиганских действий.

В медицинские учреждения обратились четверо человек, которые получили телесные повреждения во время событий в центральной части столицы. Среди пострадавших – один сотрудник милиции. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее УНИАН сообщал, 20 августа перед игрой между Луганской "Зарей" и польской "Легией" в центре Киева произошли столкновения между болельщиками.

В ходе массовой драки милиции удалось развести фанатов по разные стороны, однако несколько окон в здании на Майдане Независимости все же побиты. Также бросали дымовые шашки и камни.

Кроме этого, как сообщили УНИАН в МВД, возле метро «Арсенальная» в Киеве собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. При попытке правоохранителей пообщаться они побежали к метро. Сейчас парней доставляют до районных управлений для установления личностей.