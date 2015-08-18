Литва обучит украинских военных особенностям ведения войны в городах

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны Литвы, сообщает Deutsche Welle. Как отмечается в сообщении, эти учения организованы по запросу Украины.

Речь идет, в частности, о курсах подготовки снайперов и ведения боевых действий в городских условиях.

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В учениях примут участие 23 украинских военных инструктора, большинство из которых пройдут курсы по ведению боевых действий в городских условиях в Паневежисе, курсы по подготовке снайперов состоятся на полигоне в городке Рукла.

Все 23 участника учений из Украины являются ветеранами Антитеррористической операции (АТО) или до сих пор принимают в ней участие, отмечается в сообщении министерства обороны Литвы.