В Одесской области во время несения службы убит милиционер
Милиционер, находясь на службе, пришел проверить обстоятельства вызова заявителя. Последний заявил об угрозах со стороны своей же супруги.
В Коминтерновском районе Одесской области сегодня убит милиционер.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, ЧП произошло около 16:00 в селе Красноселка.
Милиционер, находясь на службе, пришел проверить обстоятельства вызова заявителя. Последний заявил об угрозах со стороны своей же супруги.
"В ходе беседы мужчина неожиданно напал на работника милиции и нанес ему телесные повреждения в виде ножевого ранения шеи", - рассказали в отделе. Участковый инспектор доставлен в Одесскую областную клиническую больницу, где от полученного ранения скончался.
Виновник трагедии задержан. На месте работает следственно-оперативная группа Коминтерновского райотдела милиции.
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Как отметили в главке, семье погибшего 42-летнего сотрудника Красносельского отделения милиции будет оказана всесторонняя помощь со стороны органов внутренних дел. У погибшего милиционера остались жена и сын.
В отделе добавили, что по факту гибели майора милиции открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.